07:29 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко заверил, что палатки перед Радой сносить не будут

Палатки, которые были установили во вторник, 17 октября, протестующие перед зданием парламента в Киеве, сносить не будут.

Луценко заверил, что палатки перед Радой сносить не будут

Право на мирные акции протеста - одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции.

Об этом на своей страничке в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он пояснил, что усиленные меры безопасности, это реакция на информацию спецслужб о закупке оружия членами незаконных формирований, которые находятся среди митингующих.

По его словам, среди организаторов акции протеста были люди, которые делали ставку только на провокации. Спецслужбы имели такую информацию и именно поэтому Министерство внутренних дел приняло решение усилить меры безопасности, как самих участников митинга, так и Киева, и страны вцелом.

Вместе с тем Луценко подчеркнул, что для безопасности митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей, а случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во время протестов под Верховной Радой пострадал сотрудник полиции, в связи с чем полиция возбудили дело по статье Уголовного Уодекса Украины, предусматривающей ответственность за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа.


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