Компания Intel готовит выпуск компьютера на основе искусственного интеллекта

Об этом передает издание TechCrunch.

Согласно информации издания, ранее разработкой этой технологии занималась компания Nervana Systems, однако Intel заплатил около 350 млн за выкупил у них идею в 2016 году.

Разработчики американской компании утверждают, что они будут использовать специальный код, который называется Flexpoint. С помощью кода планируют ускорить пропускную способность компьютера.

Процессор также будет обладать функцией машинного обучения, который сможет распознавать больше объектов и событий, и таким образом, саморазвиваться. Возможности для обучения механизма практически безграничны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.