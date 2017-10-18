ГФС оштрафовала нелегальных производителей алкоголя на 60 тыс гривен

Об этом передает пресс-служба ГФС.

Согласно информации службы, ведомство изъяло штрафов на сумму более 59 тыс гривен с нарушителей. В ГФС утверждают, что наибольшее количество алкоголя было изьято в Одесской области - почти 12 млн литров. на сумму в 235 млн гривен.

Всего же нелегально произведенного продукта на сумму в 405 млн гривен, а это более 13 млн литров алкогольных напитков.

Многие эксперты заявляют, что в Украине давно необходимо создать специальное ведомство для контроля производства контрафактного алкоголя, а также его контрабанды за границу.

В правительстве же планируют поднять уровень акциза на горячительные напитки до 30 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов.