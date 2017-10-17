В Украине растет количество непригодной для питья воды

Так, в нашей стране за последние десять лет вырос объем воды, которая не годится для питья. Об этом в процессе пресс-конференции под названием "Изменение климата" рассказал глава гидрометеорологического института В. Осадчий.

Согласно его словам – в первый раз за 140 лет замечено изменение водности различных украинских рек. В таких как Десна, например, или Днепр. За последние примерно лет десять содержание главных ионов выросло, а это также значит – выросло и количество воды, что не годится для питья. В 1991 г. состав производства упал и, как итог, на Западе выросла доля непригодной воды для питья.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в столице ограничили водоснабжение в нескольких районах.