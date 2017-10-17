В понедельник на Донбассе погибли двое украинских военных

Боевики сосредоточили свою активность на донецком направлении. За минувшие сутки противник 36 раз нарушили перемирие.

В ответ наши войска вынуждены были 28 раз открывать ответный огонь огнем с пехотного вооружения. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении вчера вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов шахту Бутовка. Украинские военнослужащие жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. Около шести часов вечера, в результате обстрела боевиками окрестностей Каменки, один украинский военный погиб. При этом вчера же в районе Невельского, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил смертельные ранения еще один украинский военнослужащий.

На приморском направлении боевики трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82-мм, били по опорным пунктам ВСУ на подступах к Водяному. Около шести часов вечера боевики открыли огонь из120-мм минометов по Павлополю. Во время этого обстрела получил ранение еще один украинский военнослужащий. Кроме того, окло полуночи боевики обстреляли украинские позиции в районе Новотроицкого.

На луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. Противотанковые гранатометы и пулеметы использовались противником неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.

Напомним, Российские наемные войска и боевики в понедельник, 16 октября, обстреляли поселок Зализное, который расположен под городом Торецкий Донецкой области. В результате боевых действий ранения получила мирная жительница.