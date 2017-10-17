В 2018 году в Киеве пройдет Международная конференция по изменению климата

По словам Семерака, для украинского государства вопрос климата стоит очень остро, особенно в сфере сельского хозяйства, так как ежегодно страна теряет около 11 процентов ВВП в результате негативного воздействия стихий.

Министр настаивает на том, чтобы правительство приняло меры по созданию специальных структур контроля и обеспечения соблюдения основных правил по сохранению экосистем и зеленых зон.

Руководитель отдела по связям с общественностью межправительственной группы экспертов по изменению климата Джонатан Линн подчеркнул, что программа IPCC лишь занимается созданием отчетности о климатической ситуации в государстве, а ее советы имеют рекомендательный характер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по словам министра экологии Украины Остапа Семерака, украинское государство теряет более 15 процентов своего урожая из-за загрязнения воздуха.