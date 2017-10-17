22:33 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция под Киевом задержала чиновника миграционной службы - ФОТО

В поселке Вышгород Киевской области во вторник, 17 октября, полиция задержала чиновника миграционной службы.

Полиция под Киевом задержала чиновника миграционной службы - ФОТО

Главный специалист ведомства попался на взятке в девять тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, такие деньги должностное лицо требовало от гражданина, обещая ему решить вопрос об ускорении выдачи загранпаспорта сотрудниками Паспортного сервиса.

Следователи также установили причастность к взяточничеству еще лиц, которые должны были помочь в решении этого вопроса. В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

Также решается вопрос о задержании взяточника. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доцент одного из ВУЗов города Черкасс требовала 12 тысяч гривен за сдачу сессии. Сотрудники СБУ задержали его во время получения взятки.


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