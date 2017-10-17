11:32 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Радой звучат взрывы

Возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы.

Под Радой звучат взрывы

Как сообщают журналисты с места события, прозвучало больше десяти звуков, похожих на взрывы. В то же время у парламента нет столкновений. Здание парламента остается под усиленной охраной.

Вместе с тем под стенами парламента, по информации корреспондентов, произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем. Во время конфликта Парасюк ударил Гелетея.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек от различных политических сил. Тут же порядок охраняют 3,5 тысячи правоохранителей.


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