Под Радой звучат взрывы

Возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы.
Как сообщают журналисты с места события, прозвучало больше десяти звуков, похожих на взрывы. В то же время у парламента нет столкновений. Здание парламента остается под усиленной охраной.
Вместе с тем под стенами парламента, по информации корреспондентов, произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем. Во время конфликта Парасюк ударил Гелетея.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек от различных политических сил. Тут же порядок охраняют 3,5 тысячи правоохранителей.