Под Радой звучат взрывы

Как сообщают журналисты с места события, прозвучало больше десяти звуков, похожих на взрывы. В то же время у парламента нет столкновений. Здание парламента остается под усиленной охраной.

Вместе с тем под стенами парламента, по информации корреспондентов, произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем. Во время конфликта Парасюк ударил Гелетея.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек от различных политических сил. Тут же порядок охраняют 3,5 тысячи правоохранителей.