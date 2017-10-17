Под Марьинкой во время обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате таких действий под Марьинкой погиб один украинский военный. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, практически на каждый вражеский обстрел Вооруженные силы Украины вынуждены были отвечать огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.

В штабе также подчеркнули, что сегодня на Донбассе было заметно обострение обстановки. Как и несколько предыдущих дней, наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении. Тут с начала суток боевики четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по защитникам Авдеевки, украинские бойцы отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.

Кроме того, дважды под огнем боевиков оказались укрепления сил АТО у Зайцевого. А около трех часов дня возле этого же поселка боевики выпустили 17 мин калибра 120 мм. Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии недалеко от шахты Бутовка, а у Каменки применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении около часу дня противник начал обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки. Украинские воины огнем в ответ вынудили боевиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один украинский военный.

Помимо этого, под вражеский огонь попали украинские военные возле Водяного, Широкино и Талаковки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики в понедельник сосредоточили свою активность на донецком направлении. За минувшие сутки противник 36 раз нарушили перемирие.