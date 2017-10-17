11:33 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Калиновкой в ходе разминирования изъято 2,7 тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехники уже на данном этапе обследовали 26 тысяч 374 гектара территории на наличие там взрывоопасных предметов.

Под Калиновкой в ходе разминирования изъято 2,7 тысяч взрывоопасных предметов

Украинские саперы уже изъяли примерно две тысячи 682 взрывоопасных предмета – около военного склада боеприпасов в н.п. Калиновка Винницкой области. Боеприпасы были изъяты по итогам взрывов на арсенале. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что пиротехническим отрядом ГСЧС страны, в который вошло 74 человека, а также 27 единиц техники, выполняется очистка местности от опасных предметов - в двухкилометровой зоне около арсенала.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября на складах боеприпасов н.п. Калиновка замечали одиночную детонацию.


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