Под Калиновкой в ходе разминирования изъято 2,7 тысяч взрывоопасных предметов

Украинские саперы уже изъяли примерно две тысячи 682 взрывоопасных предмета – около военного склада боеприпасов в н.п. Калиновка Винницкой области. Боеприпасы были изъяты по итогам взрывов на арсенале. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что пиротехническим отрядом ГСЧС страны, в который вошло 74 человека, а также 27 единиц техники, выполняется очистка местности от опасных предметов - в двухкилометровой зоне около арсенала.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября на складах боеприпасов н.п. Калиновка замечали одиночную детонацию.