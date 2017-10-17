На Землю падает китайская космическая станция

Согласно словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, из-за отклонения орбиты скорость падения космического объекта увеличилась. Однако где именно и в какое время упадет космическая станция Макдауэл не сообщил, поскольку знать место падения раньше чем за 6-7 часов будет невозможно

"Падение может случится между октябрем 2017-го и апрелем 2018-го года", - отметил астрофизик.

Также эксперты не уверены в том, когда космическая станция направится к Земле - и где будут обломки. Кроме того, они потеряли контроль над космическим аппаратом в сентябре 2016 года, и теперь спрогнозировали, что он спустится на Землю в период с октября 2017 года по апрель 2018 года. Несмотря на это астровизики все же обещают предупредить об угрозе потенциальных столкновений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австралии в рамках развития космической отрасли будет создано национальное космическое агентство.

"Агентство будет якорем для нашей внутренней координации и входной дверью в для нашего международного участия", - сказала министр промышленности, инноваций и науки Майклия Кэш.