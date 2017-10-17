На военных складах Черкасской области выявлены нарушения

Так, были составлены протоколы на граждан из числа руководства арсеналов. Известно, что военная прокуратура заметила нарушения на военных складах именно в Черкасской области. Данные про это недавно распространила пресс-служба военной прокуратуры.

В процессе выезда на военные арсеналы, которые расположены в н.п. Дубиевка и Розсошки, что в Черкасской области, было замечено нарушение требований документов по хранению, а также размещению боеприпасов, а также нарушение выполнения мер противопожарной безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на данный момент осталось пять крупных военных складов.