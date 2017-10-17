15:25 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На военных складах Черкасской области выявлены нарушения

Правоохранители недавно составили админпротоколы касательно трех военных должностных лиц.

На военных складах Черкасской области выявлены нарушения

Так, были составлены протоколы на граждан из числа руководства арсеналов. Известно, что военная прокуратура заметила нарушения на военных складах именно в Черкасской области. Данные про это недавно распространила пресс-служба военной прокуратуры.

В процессе выезда на военные арсеналы, которые расположены в н.п. Дубиевка и Розсошки, что в Черкасской области, было замечено нарушение требований документов по хранению, а также размещению боеприпасов, а также нарушение выполнения мер противопожарной безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на данный момент осталось пять крупных военных складов.


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