01:00 17.10.2017 | Общество | Новости
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КНДР зарабатывает миллионы с помощью хакеров

В докладе американских и британских служб безопасности говорится, что в КНДР разработали программу, которая крадет сотни миллионов долларов и может вызвать глобальный хаос в интернете.

КНДР зарабатывает миллионы с помощью хакеров

Об этом сообщает New York Times.

Как отмечается, в КНДР более 6 тысяч хакеров работают на режим Ким Чен Ына. Кроме того, их количенство растет год от года. 

Хакерские атаки не попадают под международные санкции, а потому руководство Северной Кореи не опасается военного ответа или разрушения своей инфраструктуры. Ведь последняя практически неуязвима для атак из-за своей примитивности. Да и хакеры обычно работают за пределами страны.

Примечательно, что если за ядерную программу КНДР уже находится под международными санкциями, то за кибератаки Пхеньян не несет никакого наказания. 

Киберпространство – идеальное мощное оружие для Пхеньяна, поскольку оно дает возможность асимметричных действий, определенный уровень анонимности и возможность оставаться незамеченными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud.


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