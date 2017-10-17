КНДР зарабатывает миллионы с помощью хакеров

Об этом сообщает New York Times.

Как отмечается, в КНДР более 6 тысяч хакеров работают на режим Ким Чен Ына. Кроме того, их количенство растет год от года.

Хакерские атаки не попадают под международные санкции, а потому руководство Северной Кореи не опасается военного ответа или разрушения своей инфраструктуры. Ведь последняя практически неуязвима для атак из-за своей примитивности. Да и хакеры обычно работают за пределами страны.

Примечательно, что если за ядерную программу КНДР уже находится под международными санкциями, то за кибератаки Пхеньян не несет никакого наказания.

Киберпространство – идеальное мощное оружие для Пхеньяна, поскольку оно дает возможность асимметричных действий, определенный уровень анонимности и возможность оставаться незамеченными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud.