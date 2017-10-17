09:43 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ежедневно в Украине трое людей умирают из-за плохой экологии, - Минэкологии

Украина занимает 77-е место по Индексу глобальной конкурентоспособности. Об этом передает Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Ежедневно в Украине трое людей умирают из-за плохой экологии, - Минэкологии

По словам министра, украинское государство теряет более 15 процентов своего урожая из-за загрязнения воздуха. Украинская экономика теряет до 11 процентов ВВП из-за проблем с экологией. Страшнее только то, что каждые два часа как минимум три украинца гибнут или заболевают в результате плохой экологии.

Как выяснилось, только за 2016 год Украина накопила 12 млрд тонн отходов - ядовитых и токсичных веществ, для которых просто не существует специальных механизмов переработки и контролирующих этот процесс служб. Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий.

Более семи процентов украинской территории занимают мусорные свалки, а программы переработки мусора являются редкостью и распространены локально.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Остап Семерак выступает за повышение экологического налога.


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