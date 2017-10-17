15:18 17.10.2017 | Общество | Новости
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Боевики ИГИЛ угрожают терактами на ЧМ-2018

Террористическая организация "ИГИЛ" угрожает устроить теракты на чемпионате мира по футболу в России. В частности, матч должен состоятся в следующем году.

Боевики ИГИЛ угрожают терактами на ЧМ-2018

Об этом сообщает британское Daily Mail.

Как отмечается, руководители пропаганды ИГИЛ опубликовали плакат с изображением вооруженного террориста и бомбф на фоне стадиона и логотипом предстоящего Мундиаля.

Известно, что преступники террористической организации передали послание, пообещав устроить хаос на турнире.

Кроме того, на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористы организации "Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдад. 


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