Боевики ИГИЛ угрожают терактами на ЧМ-2018

Об этом сообщает британское Daily Mail.

Как отмечается, руководители пропаганды ИГИЛ опубликовали плакат с изображением вооруженного террориста и бомбф на фоне стадиона и логотипом предстоящего Мундиаля.

Известно, что преступники террористической организации передали послание, пообещав устроить хаос на турнире.

Кроме того, на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористы организации "Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдад.