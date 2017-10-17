Боевики ИГИЛ угрожают терактами на ЧМ-2018

Террористическая организация "ИГИЛ" угрожает устроить теракты на чемпионате мира по футболу в России. В частности, матч должен состоятся в следующем году.
Об этом сообщает британское Daily Mail.
Как отмечается, руководители пропаганды ИГИЛ опубликовали плакат с изображением вооруженного террориста и бомбф на фоне стадиона и логотипом предстоящего Мундиаля.
Известно, что преступники террористической организации передали послание, пообещав устроить хаос на турнире.
Кроме того, на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористы организации "Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдад.