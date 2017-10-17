Активисты поставили под зданием Рады первые палатки

Так, активисты уже установили первые палатки около парламента – в процессе митинга 17-го октября. Такие данные распространили журналисты с места событий при помощи социальной сети.

Как известно, в столице 17-го октября около здания парламента на ул. Грушевского участники акции протеста устроили столкновения с правоохранителями, пытаясь прорваться заграждения около Европейской площади.

Как сообщал УРА-Информ, один из правоохранителей по итогам столкновений под Радой получил различные травмы – когда активисты пробовали прорваться сквозь заграждения к парламенту. Сведения уже распространили представители МВД.