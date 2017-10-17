17:33 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176484:mysnichenko

Активисты поставили под зданием Рады первые палатки

Под Радой на данный момент уже установлены первые палатки.

Активисты поставили под зданием Рады первые палатки

Так, активисты уже установили первые палатки около парламента – в процессе митинга 17-го октября. Такие данные распространили журналисты с места событий при помощи социальной сети.

Как известно, в столице 17-го октября около здания парламента на ул. Грушевского участники акции протеста устроили столкновения с правоохранителями, пытаясь прорваться заграждения около Европейской площади.

Как сообщал УРА-Информ, один из правоохранителей по итогам столкновений под Радой получил различные травмы – когда активисты пробовали прорваться сквозь заграждения к парламенту. Сведения уже распространили представители МВД.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив