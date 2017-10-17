У здания Верховной Рады собралось около 400 митингующих

Об этом передает Интерфакс-Украина. Отметим, на акции присутствуют сторонники Батькивщины, активисты Громадянськой позиции Анатолия Гриценко, Руха новых сил Михаила Саакашвили, а также около 200 человек держат флаги объединения Самопомич.

Митингующие требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности (№6773), об антикоррупционном суде (№6011) и о новых избирательных правилах (№1068-2).

Стоить добавить, что по всему правительственному кварталу наблюдается значительное количество правоохранителей.

У самого здания парламента расположен кордон из около трехсот сотен правоохранителей, которые стоят в шесть шеренг, первые три из которых – сотрудники Нацполиции со шлемами, дубинками и щитами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Радой совсем недавно также сообрались несколько сотен медиков, которые устроили акцию протеста с целью повышение зарплат.