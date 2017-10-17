Из-за ареста общественных лидеров в Барселоне – новые протесты

Об этом сообщает издание Associated Press.

Ряд протестов начались в Барселоне в полдень. На вечер запланировано продолжение демонстраций.

По словам митингующих, они призывают освободить политических заключенных и призывают каталонскую власть отменить приостановление декларации о независимости и провозгласить каталонскую республику.

Примечательно, что около полутысячи студентов главного университета Барселоны оставили занятия, чтобы присоединиться к протесту.

Студенты будут продолжать протесты, чтобы "остановить репрессии со стороны испанского государства".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Барселоне на завершающий митинг накануне запрещенного властями референдума по вопросу о независимости Каталонии вышли тысячи людей.