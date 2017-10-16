За компромат на Трампа предложили целое состояние

Соответствующее объявление он разместил в газете Washington Post.

Так, среди причин импичмента Трампу автор объявления называет "сотни откровенно лживых рассказов" президента, "грубое кумовство и назначения неквалифицированных лиц на руководящие должности".

Кроме того, Трамп должен покинуть должен покинуть пост президента из-за компроментирование внутренней и внешней политики страны через свою бизнес-империю, которая является глобальным конфликтом интересов.

Напоследок Флинт заявил, что считает своим долгом-гражданина "сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава США Дональд Трамп, заявил что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам. Оговорку президент допустил на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне.