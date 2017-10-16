04:00 16.10.2017 | Общество | Новости
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За компромат на Трампа предложили целое состояние

Американский издатель и основатель журнала Hustler Ларри Флинт готов заплатить 10 млн долларов за любые материалы, которые помогут для предъявления импичмента президенту США Дональду Трампу. 

За компромат на Трампа предложили целое состояние

Соответствующее объявление он разместил в газете Washington Post.

Так, среди причин импичмента Трампу автор объявления называет "сотни откровенно лживых рассказов" президента, "грубое кумовство и назначения неквалифицированных лиц на руководящие должности".

Кроме того, Трамп должен покинуть должен покинуть пост президента из-за компроментирование внутренней и внешней политики страны через свою бизнес-империю, которая является глобальным конфликтом интересов.

Напоследок Флинт заявил, что считает своим долгом-гражданина "сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава США Дональд Трамп, заявил что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам. Оговорку президент допустил на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне. 


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