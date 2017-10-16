Совбез ООН осудил теракт в столице Сомали

Об этом говорится в заявлении Совбеза.

Отметим, что представители ведомства в полной мере осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо. Также члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров актов терроризма.

По данным местных властей, число жертв происшествия выросло до 276 человек. Кроме того, порядка 300 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО. В результате атаки жертв среди военных и гражданских нет, однако есть пострадавшие. Все раненые госпитализированы.