11:10 16.10.2017 | Общество | Новости
100176356:labazovych

Совбез ООН осудил теракт в столице Сомали

На днях Совет безопасности ООН принял заявление об осуждении теракта в столице Сомали – Могадишо, в результате которого погибли 276 человек.

Совбез ООН осудил теракт в столице Сомали

Об этом говорится в заявлении Совбеза.

Отметим, что представители ведомства в полной мере осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо. Также члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров актов терроризма.

По данным местных властей, число жертв происшествия выросло до 276 человек. Кроме того, порядка 300 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО. В результате атаки жертв среди военных и гражданских нет, однако есть пострадавшие. Все раненые госпитализированы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив