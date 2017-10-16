На Житомирщине задержаны копатели янтаря

Так, копатели янтаря трудились в промышленных масштабах. Недавно их задержание было проведено в Житомирской области. Такие данные распространили в пресс-службе СБУ региона. Согласно этим данным – злоумышленники были обнаружены в лесу – около села Гулянка, что в Коростенском районе. Копатели янтаря как раз успели снять слой почвы и приступили к добыче.

Оперативники вскоре также изъяли оборудование на 13 тысяч долларов. В частности – выявили пять гидравлических мотопомп, а также электрогенераторы и горючее, примерно 2,5 тысячи метров гидравлических рукавов и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, ранее полтонны янтаря изъяли на Ровенщине.