19:30 16.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Зализное, ранена женщина

Российские наемные войска и боевики в понедельник, 16 октября, обстреляли поселок Зализное, который расположен под городом Торецкий Донецкой области.

Боевики обстреляли Зализное, ранена женщина

В результате боевых действий ранения получила мирная жительница. Как написал на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обстрел начался около двух часов дня.

Боевики открыли огонь из минометов со стороны оккупированной ими территории, а именно с шахты Гагарина. Обстрел продолжался минут 40. В итоге 48-летняя женщина получила ранение. У нее диагностировали ранения шеи и туловища.

Потерпевшую прооперировали, ее состояние оценивают как стабильное, заверил глава области, отметив, что осколочные повреждения получили 15 частных домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская разведка сообщала, что в оккупированной Брянке Луганской области боевик застрелил беременную женщину.


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