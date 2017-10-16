Боевики обстреляли Зализное, ранена женщина

В результате боевых действий ранения получила мирная жительница. Как написал на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обстрел начался около двух часов дня.

Боевики открыли огонь из минометов со стороны оккупированной ими территории, а именно с шахты Гагарина. Обстрел продолжался минут 40. В итоге 48-летняя женщина получила ранение. У нее диагностировали ранения шеи и туловища.

Потерпевшую прооперировали, ее состояние оценивают как стабильное, заверил глава области, отметив, что осколочные повреждения получили 15 частных домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская разведка сообщала, что в оккупированной Брянке Луганской области боевик застрелил беременную женщину.