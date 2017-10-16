Аброськин назвал мотивы покушения на замглавы Одесского облсовета

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сделал громкое заявление о попытках убийства первого заместителя председателя Одесского областного совета. В частности, он утверждает, что покушение на Олега Радковского связано с бизнесом, а не политикой.
Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, соратники Олега Радковского, вместо того чтобы помочь, наоборот почему-то пытались направить следственные действия на ложный путь, путая следствие и пытаясь придать этому покушению политическую окраску и мотивы.
"Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - сказано в сообщении.
В свою очередь советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк упрекнул соратников О.Радковского, что они пытались пустить следствие по ложному следу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция открыла дело по факту нападения на Радковского в Одессе. Тут в одном из развлекательных заведений неизвестные открыли пальбу по одному из посетителей, который вышел на улицу и подошел к своему авто.