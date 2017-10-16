Аброськин назвал мотивы покушения на замглавы Одесского облсовета

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, соратники Олега Радковского, вместо того чтобы помочь, наоборот почему-то пытались направить следственные действия на ложный путь, путая следствие и пытаясь придать этому покушению политическую окраску и мотивы.

"Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - сказано в сообщении.

В свою очередь советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк упрекнул соратников О.Радковского, что они пытались пустить следствие по ложному следу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция открыла дело по факту нападения на Радковского в Одессе. Тут в одном из развлекательных заведений неизвестные открыли пальбу по одному из посетителей, который вышел на улицу и подошел к своему авто.