14:51 16.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин назвал мотивы покушения на замглавы Одесского облсовета

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сделал громкое заявление о попытках убийства первого заместителя председателя Одесского областного совета. В частности, он утверждает, что покушение на Олега Радковского связано с бизнесом, а не политикой. 

Аброськин назвал мотивы покушения на замглавы Одесского облсовета

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, соратники Олега Радковского, вместо того чтобы помочь, наоборот почему-то пытались направить следственные действия на ложный путь, путая следствие и пытаясь придать этому покушению политическую окраску и мотивы.

"Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - сказано в сообщении.

В свою очередь советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк упрекнул соратников О.Радковского, что они пытались пустить следствие по ложному следу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция открыла дело по факту нападения на Радковского в Одессе. Тут в одном из развлекательных заведений неизвестные открыли пальбу по одному из посетителей, который вышел на улицу и подошел к своему авто.


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