13:32 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове из-за потепления приостановили отопительный сезон

В н.п. Львов с 15-го октября для всех потребителей был приостановлен сезон отопления.

Во Львове из-за потепления приостановили отопительный сезон

При этом возобновление сезона отопления будет осуществлено согласно отдельному решению – с учетом среднесуточной температуры. Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета.

Так, было решено с 15-го октября сезон отопления приостановить – с учетом значительного потепления. На данный момент тепловики, а также сотрудники ЛКП проводят контроль для того, чтоб не упал в домах уровень воды. Также известно, что решение относительно возобновления сезона отопления зависит только от температуры воздуха.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Кропивницкий сезон отопления стартует 17 октября.


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