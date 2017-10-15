09:44 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Виннице состоялся фестиваль исторической реконструкции

В рамках проведения мероприятий ко Дню защитника Украины 14-го октября в г. Винница также провели фестиваль исторической реконструкции.

В Виннице состоялся фестиваль исторической реконструкции

Так, 14-го октября в городе состоялся фестиваль военно-исторической реконструкции под названием "Винница - столица УНР". Данное мероприятие стало крупнейшим на тему реконструкций в Украине - в населенный пункт съехалось около ста реконструкторов.

Такие данные распространили в Винницком горсовете. Согласно данным – фестиваль этот для города уже стал традиционным. Это порадовало всех любящих историю. По словам главы Центра истории города – они благодарны за все мэру города и горсовету.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 15 октября планируется марш за права животных.


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