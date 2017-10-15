В Виннице состоялся фестиваль исторической реконструкции

Так, 14-го октября в городе состоялся фестиваль военно-исторической реконструкции под названием "Винница - столица УНР". Данное мероприятие стало крупнейшим на тему реконструкций в Украине - в населенный пункт съехалось около ста реконструкторов.

Такие данные распространили в Винницком горсовете. Согласно данным – фестиваль этот для города уже стал традиционным. Это порадовало всех любящих историю. По словам главы Центра истории города – они благодарны за все мэру города и горсовету.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 15 октября планируется марш за права животных.