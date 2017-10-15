17:10 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель убийств и покушений, - Аброськин

Начальник Главного управления Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в нашей стране за девять месяцев текущего года зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель количества совершенных убийств и покушений.

В Украине зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель убийств и покушений, - Аброськин

Об этом замглава Национальной полиции Украины сообщил на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что за этот в Украине зафиксировано 1185 умышленных убийств и покушений.

"Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти. Согласно данным – примерно в 23 часа вечера в Харькове около здания на улице Латвийская мужчины поругались. А вскоре один из них забил своего знакомого 27-ми лет до смерти. После этого человек с места событий скрылся.


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