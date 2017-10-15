В Украине зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель убийств и покушений, - Аброськин

Об этом замглава Национальной полиции Украины сообщил на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что за этот в Украине зафиксировано 1185 умышленных убийств и покушений.

"Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти. Согласно данным – примерно в 23 часа вечера в Харькове около здания на улице Латвийская мужчины поругались. А вскоре один из них забил своего знакомого 27-ми лет до смерти. После этого человек с места событий скрылся.