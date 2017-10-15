14:23 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине ожидаются порывы ветра

15-го октября ночью на Правобережье Украины, а также днем по стране местами будут порывы ветра - 15-20 метров за секунду.

В Украине ожидаются порывы ветра

Украинские синоптики предупредили граждан про порывы ветра на всей территории государства, в частности, в столице ждут порывов ветра в течение воскресенья, 15-го октября 2017 г. Такие данные распространили работники Укргидрометцентра – отметили в ГСЧС.

Так, до конца суток 14-го октября и в течение суток и 15-го октября ждут порывы ветра около 15-18 м/с - сказано в сообщении. Также по данным синоптиков, 15-го октября на Правобережье, а также днем по стране местами ждут порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине про порывы ветра предупреждали в конце сентября.


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