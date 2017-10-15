В Крыму 49 человек задержали за одиночные пикеты

Проверка ведется ради установления организаторов акции. В отделения т.н. "полиции" аннексированного Крыма уже были доставлены 49 человек - за проведение ими ранее незаконных одиночных пикетов. Об этом ссылаясь на пресс-службу т.н. "МВД" передают украинские СМИ.

Известно, что участников нелегальных пикетов по итогам проведения "профилактических бесед" уже отпустили из помещений ОВД. Т.н. "Полиция" проводит проверку – ради выявления организаторов данной акции. Также ранее сообщали, что в Крыму 14 октября 2017 г. были проведены одиночные пикеты - против местной власти касательно крымских татар.

Как сообщал УРА-Информ, крымские татары жаловались на избиения во время обысков.