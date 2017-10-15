22:25 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Джамала приняла участие в марше за права животных - ФОТО

Известная украинская певица, а также победительница международного песенного конкурса "Евровидения" Джамала решила приняла участие в марше за права животных, котоорый прошел сегодня, 15 октября, в Киеве

Джамала приняла участие в марше за права животных - ФОТО

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Отметим, что украинское законодательство в сфере защиты прав животных не полностью отвечает принятым европейским стандартам. По этому поводу Джамала заявила, что каждый день читает о страданиях и болезнях животных. Таким образом, это и послужило основной причиной, почему она решила все же пойти на "Марш за права людей".

Участники акции выступили за запрет эксплуатации животных в цирках, содержания их в зоопарках, а также за запрет притравочных станций и меховых ферм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свыше тысячи человек вышли на марш за права животных в Киеве. В частности, данное шествие проходит в 17 городах страны.


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