На журналиста под Киевом напали люди агрария Сергея Попова, известного земельными аферами, - блоггер

Об этом на своей странице в Фейсбук написал политический эксперт и блогер Кирилл Сазонов.

"Мои источники в правоохранительных органах сообщили подробности нападения на журналиста под Киевом, о котором я вчера писал. В черном внедорожнике (Тойота), из которого вышли люди, разбившие машину Сергея Розова, ездит весьма интересный человек - Сергей Александрович Попов. Попову принадлежат несколько агропредприятий в Киевской, Житомирской и Ровенской областях", - сообщил Кирилл Сазонов.

От также выяснил, что Сергей Попов стал собственником пахотной земли способом, который "тоже заслуживает внимания правоохранителей".

"На самом деле Попов может служить очень характерным примером того, как построить карьеру в агробизнесе на кидках и аферах. Он пришел в агросектор еще при Януковиче, став... заместителем главы Фастовской районной администрации. Начал крутить схемы с землей, пользуясь несовершенством законодательства, статусом госслужащего и покровительством "регионалов". Несколько сотен селян при этом остались и без земли, и без государственных актов на право собственности", - пишет Сазонов.

Блогер указывает, что селяне пытаются вернуть свои кровные паи, устраивая почти каждый день пикеты перед особняком Попова.

"По всей видимости, действуют справедливо, раз Попову пришлось ухватиться за кирпич. За который, напомню, придется ответить по всей суровости закона. Это не селян, как котят, на паи разводить", - предупреждает Попова блогер.

Как сообщалось, в субботу 14 октября 2017 года в селе Заборье под Киевом было совершено нападение на журналиста Сергея Розова, который осуществлял видеосъёмку пикета дома одного из местных богачей.

Источник: rupor.info