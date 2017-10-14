21:57 14.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176309:nastya

В центре Киева восстановили скандальное граффити времен Майдана - ФОТО

В столице на улице Грушевского нарисовали заново знаменитые граффити "Иконы Революции" с изображениями Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, созданные во время Евромайдан.

В центре Киева восстановили скандальное граффити времен Майдана - ФОТО

Об этом сообщает организация "Новий Вогонь" на своей странице в Facebook.

"Мы сделали это. Принимайте работу", - говорится в посте, который иллюстрируется фотографией восстановленных рисунков.

В "НВ" утверждают, что уничтоженные рисунки невозможно было реставрировать, а автор оригинальных "икон Революции" отказался их восстанавливать.

Также кроме самих граффити на фасаде здания появилась надпись "Новый огонь" с логотипом организации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевские художники начнут восстанавливат граффити на здании по улице Грушевского. Возле здания на улице Грушевского в Киеве, где были уничтожены граффити времен Евромайдана, устроили акцию, во время которой подожгли шины и разбили витрину магазина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив