В школах Хмельницкого не будут изучать русский язык

Об этом передает пресс-служба городской организации ВО "Свобода".

Как отмечается, в дальнейшим городская власть будет закрывать факультативы по изучению языка.

"Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", - цитирует городского голову Хмельницкого пресс-служба парторганизации в пятницу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинские депутаты заявили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

К примеру, румынский депутат Виорел Ричард Бадя, попытался убедить депутатов в том, что потребность перехода на украинский является надуманной. "Много лет назад тогдашний румынский президент встретился с Кучмой. И тогда украинский президент не говорил по-украински, потому что не знал язык... Так о чем мы говорим?" - пояснил он.