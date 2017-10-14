04:00 14.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школах Хмельницкого не будут изучать русский язык

С понедельника, 16 октября 2017, в Хмельницком не будет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык. Соответствующие решение прекратить изучать русский язык принял мэр города

В школах Хмельницкого не будут изучать русский язык

Об этом передает пресс-служба городской организации ВО "Свобода". 

Как отмечается, в дальнейшим городская власть будет закрывать факультативы по изучению языка.

"Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", - цитирует городского голову Хмельницкого пресс-служба парторганизации в пятницу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинские депутаты заявили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

К примеру, румынский депутат Виорел Ричард Бадя, попытался убедить депутатов в том, что потребность перехода на украинский является надуманной. "Много лет назад тогдашний румынский президент встретился с Кучмой. И тогда украинский президент не говорил по-украински, потому что не знал язык... Так о чем мы говорим?" - пояснил он.


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