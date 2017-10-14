10:48 14.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня на всей территории Украины пройдут дожди

Сегодня на востоке, севере и центре Украины ожидаются дожди, местами с сильным ветром и грозами. Об этом передает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня на всей территории Украины пройдут дожди

Согласно информации синоптиков, днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +13, максимум до +15 на юге страны. Запорожье покроет осадками, дневная температура не опуститься ниже +12. В Крыму до +14. На севере страны воздух прогреется от +8 до +12.

В украинской столице сегодня до +12, пройдут небольшие дожди, ожидается существенная облачность, вечером похолодает, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре и кратковременных заморозках в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину с Западной Европы переместится более прохладная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков.


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