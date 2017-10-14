Бойцам передовой вручат праздничные премии ко Дню защитника Украины

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ министру обороны Украины Степану Полтараку вручить премии бойцам передовой на востоке Украины.
Об этом он сказал во время передачи военной техники Вооруженным силам Украины на аэродроме в Житомире.
Президент обязал выплатить по три тыс гривен солдатам первой линии обороны на востоке Украины, а военнослужащим второй и третьей линии выплатить не менее одной тыс гривен. Дополнительные средства будут начислены к стандартному обеспечению бойцов передовой.
Также Порошенко сообщил о подписании специального указа о передачи 1 тыс 300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тыс ракет и других боеприпасов. Гарант уверен, что военные на сегодняшний день являются главной опорой и защитой украинского государства от российского агрессора.
Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал выплатить солдатам премии уже до конца текущего месяца.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Степан Полторак заявил о росте потенциала и огневой возможности украинской армии.