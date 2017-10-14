Бойцам передовой вручат праздничные премии ко Дню защитника Украины

Об этом он сказал во время передачи военной техники Вооруженным силам Украины на аэродроме в Житомире.

Президент обязал выплатить по три тыс гривен солдатам первой линии обороны на востоке Украины, а военнослужащим второй и третьей линии выплатить не менее одной тыс гривен. Дополнительные средства будут начислены к стандартному обеспечению бойцов передовой.

Также Порошенко сообщил о подписании специального указа о передачи 1 тыс 300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тыс ракет и других боеприпасов. Гарант уверен, что военные на сегодняшний день являются главной опорой и защитой украинского государства от российского агрессора.

Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал выплатить солдатам премии уже до конца текущего месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Степан Полторак заявил о росте потенциала и огневой возможности украинской армии.