15:18 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители на линии соприкосновения могут зимой остаться без отопления, - Хуг

Согласно словам Александра Хуга – сейчас собирать дрова будет на линии соприкосновения опасно.

Жители на линии соприкосновения могут зимой остаться без отопления, - Хуг

Жители некоторых городов и сел по линии соприкосновения на Донбассе могут зимой просто остаться без отопления. Про это в рамках брифинга поведал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Согласно его словам – уже скоро придет зима и во многих местах на линии соприкосновения, в т.ч. в Пикузах, просто вообще нет газа для отопления жилых домов. Собирать же для этого дрова невозможно или слишком опасно, потому что поля буквально усеяны минами - заявил Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Кропивницкий сезон отопления начнется уже с 17-го октября.


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