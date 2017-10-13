Залоговая система сбора отходов заработала в Англии

По информации ведомства, уже на следующей неделе люди будут получать 10 пенсов за каждую пластиковую бутылку, которую они помещают в специальный автомат в магазине.

Сообщается, что идея внедрения залоговой системы сбора тары была подана местным предпринимателем Бредом Буньярдом в группе "Сообщество Браутона" на facebook.

Фандомат был установлен на средства Б.Буньярда в одном из магазинов деревни. А владелец магазина, в свою очередь, получил недельное право на размещение рекламы в группе facebook.

"В течении недели мы проведем исследование и поймем, генерирует ли фандомат дополнительные возможности для бизнеса. Мы получаем огромное количество пластиковых бутылок, засоряющих деревню, особенно в центре", - отметил Б.Буньярд.

Напомним, депозитная система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", По внедрению депозитной системы сбора тары в Англии будет создана рабочая группа. Глава правительства убежден, что залоговая система сбора тары снизит уровень загрязнения окружающей среды.