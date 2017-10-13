Залоговая система сбора отходов заработала в Англии

В английской деревне Браунтон заработал пилотный проект по внедрению залоговой системы сбора тары. Об этом сообщает издание North Devon Gazette.
По информации ведомства, уже на следующей неделе люди будут получать 10 пенсов за каждую пластиковую бутылку, которую они помещают в специальный автомат в магазине.
Сообщается, что идея внедрения залоговой системы сбора тары была подана местным предпринимателем Бредом Буньярдом в группе "Сообщество Браутона" на facebook.
Фандомат был установлен на средства Б.Буньярда в одном из магазинов деревни. А владелец магазина, в свою очередь, получил недельное право на размещение рекламы в группе facebook.
"В течении недели мы проведем исследование и поймем, генерирует ли фандомат дополнительные возможности для бизнеса. Мы получаем огромное количество пластиковых бутылок, засоряющих деревню, особенно в центре", - отметил Б.Буньярд.
Напомним, депозитная система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", По внедрению депозитной системы сбора тары в Англии будет создана рабочая группа. Глава правительства убежден, что залоговая система сбора тары снизит уровень загрязнения окружающей среды.