23:45 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выборы в 51 территориальной общине назначены на 24 декабря – ЦИК

Центризбирком недавно назначил выборы на 24-е декабря 2017 г. - уже в 51-ой территориальной общине.

Выборы в 51 территориальной общине назначены на 24 декабря – ЦИК

Такие данные распространила пресс-служба ЦИК. Согласно этим данным – Центризбрком по итогам изучения обращения Киевской, а также Николаевской облгосадминистраций решила назначить выборы в двух территориальных общинах на 24-е декабря.

В их состав вошли шесть местных советов. Также в ЦИК сообщили про старт в данных общинах избирательного процесса с четвертого ноября 2017 г. То есть – 24 декабря пройдут выборы уже в 51-ой территориальной общине.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине местные выборы проведут в 250-ти территориальных общинах – сообщал ЦИК.


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