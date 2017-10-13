Выборы в 51 территориальной общине назначены на 24 декабря – ЦИК

Такие данные распространила пресс-служба ЦИК. Согласно этим данным – Центризбрком по итогам изучения обращения Киевской, а также Николаевской облгосадминистраций решила назначить выборы в двух территориальных общинах на 24-е декабря.

В их состав вошли шесть местных советов. Также в ЦИК сообщили про старт в данных общинах избирательного процесса с четвертого ноября 2017 г. То есть – 24 декабря пройдут выборы уже в 51-ой территориальной общине.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине местные выборы проведут в 250-ти территориальных общинах – сообщал ЦИК.