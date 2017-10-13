В Запорожье в течение недели 14 человек заболели корью

Такие данные распространили в Запорожском лабораторном центре МОЗ. Согласно данным - половина заболевших корью (а это около 42%) - жители Шевченковского района, причем цыганской национальности. Все иные заболевшие были ранее с ними в контакте.

Большинство больных сейчас не имеют прививок против кори – по причине отказа от плановой вакцинации – также отметили в областном лабораторном центре. В процессе проведения эпидемиологического расследования оказалось, что источником инфекции послужила семья, где был больной корью ребенок.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине есть угроза эпидемии кори.