00:30 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в течение недели 14 человек заболели корью

В течение прошлой недели в Запорожье зафиксировано 14 случаев заболевания корью. 

В Запорожье в течение недели 14 человек заболели корью

Такие данные распространили в Запорожском лабораторном центре МОЗ. Согласно данным - половина заболевших корью (а это около 42%) - жители Шевченковского района, причем цыганской национальности. Все иные заболевшие были ранее с ними в контакте.

Большинство больных сейчас не имеют прививок против кори – по причине отказа от плановой вакцинации – также отметили в областном лабораторном центре. В процессе проведения эпидемиологического расследования оказалось, что источником инфекции послужила семья, где был больной корью ребенок.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине есть угроза эпидемии кори.


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