В Украине в праздники за порядком проследят 13 тысяч правоохранителей

Такие данные распространил первый замминистра МВД – С. Яровой – отметили в пресс-службе Нацполиции. Согласно его словам – в связи с государственными, а также религиозными праздниками в стране запланировано немало массовых мероприятий.

В целом ежедневно во всех областях страны пройдет примерно 200-300 мероприятий – при участии немалого количества граждан. По этой причине Нацполиция, а также Нацгвардия будут переведены к усиленной схеме несения своей службы – ради обеспечения безопасности, а также порядка. 13 тысяч правоохранителей будут активно охранять порядок с 14-го по 16-е октября.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве проведут марш славы УПА.