В Киеве вновь разрешили продавать алкоголь

Согласно информации службы, постановление суда первой инстанции основывается на максимально объективном рассмотрении дела. К аналогичному выводу пришел и Высший хозяйственный суд. Киевсовет имел право только лишь временно вводить ограничения на продажу алкоголя в пределах соответствующей административной территории, говорится в сообщении.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб не опровергают выводов суда первой инстанции.

Ранее Киевсовет ввел запрет на продажу алкоголя послу 23:00. Ограничение вызвало бурные дискуссии по поводу данного запрета среди киевлян. Дело дошло до судебного разбирательства, который отменил данное ограничение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов.