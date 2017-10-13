В Чернигове полиция ликвидировала конвертцентр, изъято более 1,5 миллионов долларов и золото, - Луценко

Во время операции было изъято большое количество наличных и золота. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, во время совместной операции местной прокуратуры и налоговой милиции кроме гривен было обнаружено 1,67 миллионов долларов, 117 тысяч евро и 2,6 килограммов золота.

Вместе с тем прокуратура Черниговской области сообщила, что в городе пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 200 миллионов гривен. Было проведено 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности центра, в офисных помещениях и транспортных средствах.

Во время обысков полиция изъяла печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства и много килограммов золота.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе полиция пресекла деятельность конвертационного центра. Его месячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. При этом часть этих денег переправлялась на финансирование вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики".