Украину охватила волна заболеваний ОРВИ

Согласно информации ведомства, более 72 процентов заболевших составляют дети до 17 лет. На данный момент на 100 тыс населения приходится 360 инфицированных украинцев.

В Минздраве утверждают, что подобный уровень заболевания характерен для осеннего периода, так как в прошлом году этот показатель был на восемь процентов больше, чем в текущем году.

Больше всего зараженных в Киеве и Киевской области - около 646 человек на 100 тыс населения, наименьший показатель в Луганской области - 125 человек на 100 тыс украинцев. Медики фиксирует рекордное количество заболеваний ОРВИ в Запорожье, где порог допустимого уровня заражения перевалил за четыре процента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в течение первой недели осени ОРВИ заболели примерно 93 тысячи человек.