Украину охватила волна заболеваний ОРВИ

В Украине на прошлой неделе почти 150 тыс граждан пожаловались на заболевания вирусными инфекциями. Об этом передает Министерство здравоохранения Украины.
Согласно информации ведомства, более 72 процентов заболевших составляют дети до 17 лет. На данный момент на 100 тыс населения приходится 360 инфицированных украинцев.
В Минздраве утверждают, что подобный уровень заболевания характерен для осеннего периода, так как в прошлом году этот показатель был на восемь процентов больше, чем в текущем году.
Больше всего зараженных в Киеве и Киевской области - около 646 человек на 100 тыс населения, наименьший показатель в Луганской области - 125 человек на 100 тыс украинцев. Медики фиксирует рекордное количество заболеваний ОРВИ в Запорожье, где порог допустимого уровня заражения перевалил за четыре процента.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в течение первой недели осени ОРВИ заболели примерно 93 тысячи человек.