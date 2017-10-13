13:59 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина попала в Топ-5 стран по количеству автомобилей на газу

В 2016 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству автомобильного транспорта с газобаллонным оборудованием. За этот период в нашей стране насчитывалось уже 2,25 млн автомобилей с использованием газа в качестве моторного топлива.

Украина попала в Топ-5 стран по количеству автомобилей на газу

Об этом говорится в докладе Всемирной ассоциации LPG.

Как отмечается, в прошлом году крупнейшим в мире рынком по количеству автомобилей с ГБО остается Турция. В частности, где зарегистрировано около 4,44 млн авто на газу.

В свою очередь на втором месте находится Россия - 3 млн. А вот на третьем месте расположилось государство Польши, где насчитывается почти 2,98 млн автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование. 

"На пятом месте расположилась Южная Корея", - гласит сообщение.

В текущем году в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, которые используют LPG в качестве топлива или около 9% мирового автомобильного парка.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в Киев поступила еще одна партия новых автомобилей для полицейских. В данный момент 635 машин Mitsubishi находятся возле Киевской крепости на территории Главного военного клинического госпиталя города Киева.


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