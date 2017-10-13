22:34 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы удерживают в плену 152 украинца – СБУ

Примерно 400 граждан нашей страны сейчас считаются пропавшими без вести.

Террористы удерживают в плену 152 украинца – СБУ

Сотрудники СБУ назвали число граждан Украины, пребывающих сейчас в плену у боевиков - на временно неконтролируемых Украиной территориях Луганщины и Донетчины. Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Согласно данным СБУ - сейчас в заложниках ДНР и ЛНР есть 152 украинских гражданина - сказано в сообщении. Согласно сведениям пресс-службы, также еще 404 человека являются пропавшими без вести. А на территории России сейчас незаконно содержат десятки украинских граждан.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на начало сентября у боевиков в плену было 144 украинца.


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