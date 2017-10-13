Синоптики предупреждают о сильном ветре в столице

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два часа ветер может усилится до 15-18 метров на секунду. При этом ветер может продержаться до конца суток.

В связи с чем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об опасности и призывает к осторожности, а главное придерживаться основных правил поведения в случае усиления ветра.

Так в таких условиях необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили;

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей или других ЧП, немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем будет от 11 до 13 градусов со знаком плюс.