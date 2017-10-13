13:40 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ровенская область является рекордсменом по рождаемости в Европе

Глиннивский сельский совет Ровенской области - рекордсмен по уровню рождаемости не только в Украине, но и в Европе. Такие данные сообщили в главном территориальном управлении юстиции области.

Ровенская область является рекордсменом по рождаемости в Европе

В ведомстве уточнили, что на территории сельсовета проживает более 600 многодетных семей. Это те семьи, у кого трое и более детей.

Отмечается, что с начала этого года зарегистрировано уже 173 новорожденных.

Также в селе Глинное проживает семья, у которой недавно родился 18-й ребенок. Многодетной маме - 43 года, папе - 47.

За последний год эта семья самая многодетная, заключают специалисты Рокитновского районного отдела в Ровенской области, которые проводили регистрацию рождения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове семилетняя  Николь Князева получила мировое первенство по силовому подъему перевороту на перекладине, преодолев отметку в 80 раз. 


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