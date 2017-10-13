Ровенская область является рекордсменом по рождаемости в Европе

Глиннивский сельский совет Ровенской области - рекордсмен по уровню рождаемости не только в Украине, но и в Европе. Такие данные сообщили в главном территориальном управлении юстиции области.
В ведомстве уточнили, что на территории сельсовета проживает более 600 многодетных семей. Это те семьи, у кого трое и более детей.
Отмечается, что с начала этого года зарегистрировано уже 173 новорожденных.
Также в селе Глинное проживает семья, у которой недавно родился 18-й ребенок. Многодетной маме - 43 года, папе - 47.
За последний год эта семья самая многодетная, заключают специалисты Рокитновского районного отдела в Ровенской области, которые проводили регистрацию рождения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове семилетняя Николь Князева получила мировое первенство по силовому подъему перевороту на перекладине, преодолев отметку в 80 раз.