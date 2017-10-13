На Приморском направлении террористы активизировали провокации

При этом террористы на Донбассе 13 октября 2017 г. активизировали свои вооруженные провокации – именно на Приморском направлении. Такие данные размещены в сообщении штаба АТО – в социальной сети в Facebook.

Таким образом - в районе АТО на востоке страны с начала суток 13-го октября противник немного активизировал свои вооруженные провокации - на Приморском направлении. По линии разграничения с 12-ти часов ночи зафиксировано девять обстрелов позиций ВСУ. Из них четыре отразились около Мариуполя – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе с начала 2017 г. зафиксирована гибель 70-ти мирных жителей.