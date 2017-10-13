19:58 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Приморском направлении террористы активизировали провокации

По итогам боевых действий потерь среди защитников Украины нет.

На Приморском направлении террористы активизировали провокации

При этом террористы на Донбассе 13 октября 2017 г. активизировали свои вооруженные провокации – именно на Приморском направлении. Такие данные размещены в сообщении штаба АТО – в социальной сети в Facebook.

Таким образом - в районе АТО на востоке страны с начала суток 13-го октября противник немного активизировал свои вооруженные провокации - на Приморском направлении. По линии разграничения с 12-ти часов ночи зафиксировано девять обстрелов позиций ВСУ. Из них четыре отразились около Мариуполя – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе с начала 2017 г. зафиксирована гибель 70-ти мирных жителей.


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