На Донбассе 70 гражданских погибли с начала года

Кроме того - также 327 мирных граждан получили разные ранения. Такую инфомацию в рамках брифинга 13-го октября распространил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ - Александр Хуг.

Согласно его словам – в целом число жертв среди гражданского населения составило уже 398 граждан. С начала 2017 г. представители ОБСЕ уже подтвердили 327 случаев ранения среди мирных жителей страны, при этом 71 человек погиб. Один из этих людей погиб буквально на прошлой неделе – при попытке отремонтировать линии електропередач – подчеркнул Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ ранее собирались предоставить отче об иностранных членах миссии в Украине.