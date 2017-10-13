15:49 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе 70 гражданских погибли с начала года

С начала 2017 г. на Донбассе погиб уже 71 мирный житель.

На Донбассе 70 гражданских погибли с начала года

Кроме того - также 327 мирных граждан получили разные ранения. Такую инфомацию в рамках брифинга 13-го октября распространил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ - Александр Хуг.

Согласно его словам – в целом число жертв среди гражданского населения составило уже 398 граждан. С начала 2017 г. представители ОБСЕ уже подтвердили 327 случаев ранения среди мирных жителей страны, при этом 71 человек погиб. Один из этих людей погиб буквально на прошлой неделе – при попытке отремонтировать линии електропередач – подчеркнул Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ ранее собирались предоставить отче об иностранных членах миссии в Украине.


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