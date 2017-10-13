На Донбасс в четверг ранен один украинский военный

За минувшие сутки российские наемные войска и подчиненные им боевики 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины вынуждены были 13 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, противник продолжает концентрировать огневую активность на донецком направлении, одиночно применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения.

Тут в четверг, 12 октября, вечером несколько часов боевики обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ в районе Авдеевской промзоны. Около семи часов вечера были выпущены шесть мин калибра 82-мм по защитникам Верхнеторецкого. Кроме того, из БМП и пулеметов боевики стреляли по Луганскому, а ночью из стрелкового оружия обстреляли Каменку.

На приморском направлении боевики дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды под пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. Противотанковый гранатомет боевиков бил у Павлополя.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции обстановка остается напряженной. Количество обстрелов со стороны противника существенно возросло. Боевики практически вдвое увеличили количество обстрелов на Донецком направлении.