01:00 13.10.2017 | Общество | Новости
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Легендарный футболист стал президентом Либерии

Бывший форвард Милана Джордж Веа избран президентом Либерии. Об этом сообщает издание Naji.

Легендарный футболист стал президентом Либерии

По информации ведомства, на выборах, которые прошли во вторник, 51-летний Веа победил своего главного конкурента – действующего вице-президента страны Джозефа Бокая.

На посту президента Веа сменит Элен Джонсон-Серлиф.

Отметим, что в 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии, однако во втором туре уступил Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Напомним, во время карьеры футболиста Веа выступал за Монако, ПСЖ, Марсель, Милан, Челси и Манчестер Сити. Он является двукратным чемпионом Италии, чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка страны.

В 1995 году Веа получил Золотой мяч, а также был признан игроком года по версии Международной федерации футбола.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.


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