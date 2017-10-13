Легендарный футболист стал президентом Либерии

По информации ведомства, на выборах, которые прошли во вторник, 51-летний Веа победил своего главного конкурента – действующего вице-президента страны Джозефа Бокая.

На посту президента Веа сменит Элен Джонсон-Серлиф.

Отметим, что в 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии, однако во втором туре уступил Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Напомним, во время карьеры футболиста Веа выступал за Монако, ПСЖ, Марсель, Милан, Челси и Манчестер Сити. Он является двукратным чемпионом Италии, чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка страны.

В 1995 году Веа получил Золотой мяч, а также был признан игроком года по версии Международной федерации футбола.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.